Судебные дебаты в деле Януковича назначены на 25-26 апреля

Процесс близится к завершению.

Судебные дебаты в деле о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича назначены на 25-26 апреля.

Об этом объявил судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко, который возглавляет коллегию, рассматривающую данное дело.

Перед дебатами суд планирует заслушать еще нескольких свидетелей защиты.

На следующем заседании 5 апреля будут допрошены два эксперта и, в случае явки в суд, бывший депутат Вышгородского райсовета от Партии регионов Анатолий Кобылинский – директор охранной фирмы "Гроссер", которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье" во время президентства Януковича.

Также допросы состоятся 11-12 и 18-19 апреля. В частности, 18 апреля суд намерен заслушать в режиме видеоконференции из Севастополя экс-командующего ВМС Украины Юрия Ильина, который готов свидетельствовать в этот день после завершения курса лечения.

Судебные дебаты - это завершающая часть судебного процесса. После них суд может удалиться в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, бывший президент Янукович обвиняется в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК). Его судят заочно в связи с тем, что он скрывается от правосудия на территории РоSSии.