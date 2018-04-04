Судебные дебаты в деле Януковича назначены на 25-26 апреля
Процесс близится к завершению.
Судебные дебаты в деле о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича назначены на 25-26 апреля.
Об этом объявил судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко, который возглавляет коллегию, рассматривающую данное дело.
Перед дебатами суд планирует заслушать еще нескольких свидетелей защиты.
На следующем заседании 5 апреля будут допрошены два эксперта и, в случае явки в суд, бывший депутат Вышгородского райсовета от Партии регионов Анатолий Кобылинский – директор охранной фирмы "Гроссер", которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье" во время президентства Януковича.
Также допросы состоятся 11-12 и 18-19 апреля. В частности, 18 апреля суд намерен заслушать в режиме видеоконференции из Севастополя экс-командующего ВМС Украины Юрия Ильина, который готов свидетельствовать в этот день после завершения курса лечения.
Судебные дебаты - это завершающая часть судебного процесса. После них суд может удалиться в совещательную комнату для принятия решения.
Напомним, бывший президент Янукович обвиняется в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК). Его судят заочно в связи с тем, что он скрывается от правосудия на территории РоSSии.
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04.04.2018 12:10