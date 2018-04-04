За сутки на Донбассе ранен один военный
Зафиксировано 24 обстрела.
За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска осуществили 24 обстрела позиций украинских военных на Донбассе. Один боец получил ранение, его госпитализировали.
На Донецком направлении из 82-мм миномета были обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов – неоднократно военные у Авдеевки, Песков, Водяного и Пищевика. Огонь из снайперского и стрелкового оружия враг вел вблизи Широкиного, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы противник применил недалеко от Каменки, Павлополя и Марьинки. Также из стрелкового оружия были обстреляны позиции в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя, сообщает штаб АТО.
На Луганском направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов – в районе Новоалександровки.
Напомним, 2 марта боевики роSSийско-оккупационных войск 20 раз нарушили "пасхальное перемирие" на Донбассе. Украинские военные не пострадали.
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