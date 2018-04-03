Зафиксированы случаи поставки некачественных продуктов в детские учреждения.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) обнаружила нарушения в школах и детсадах по всей Украине.

Об этом сообщает правительственный портал.

В ходе плановых и внеплановых проверок специалисты зафиксировали случаи поставки некачественных продуктов в детские учреждения.

Так, в один из детсадов Киева вместо сливочного масла был завезен молокоседержащий спред, который запрещен для использования в Украине (более 50% немолочных жиров).

"В связи с этим специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве проведен ряд мероприятий по выявлению других детсадов, куда данное частное предприятие поставляло аналогичную продукцию. Такие факты зафиксированы еще в семи детсадах столицы. Национальной полицией открыто уголовное производство", - отмечается в сообщении.

В Николаевской области в течение 2017 года по результатам лабораторных исследований было выявлено 82 несоответствия пищевых продуктов, отобранных из пищеблоков садов и школ. В 39 образцах молочной продукции обнаружены немолочные жиры, в семи образцах продукции растительного происхождения выявлено превышение содержания нитратов, в девяти образцах молочной продукции обнаружены плесневые грибы и дрожжи, в 26 образцах готовых блюд и молочной продукции - бактерии группы кишечной палочки. Также в одном образце готовой продукции обнаружены мезофильные анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ). Инспекторы вынесли 11 распоряжений о приостановлении оборота пищевых продуктов и 25 предписаний об устранении выявленных нарушений. Изъято из обращения 162,635 кг опасной продукции, составлено семь административных протоколов за нарушение законодательства.

В Житомирской области в 2017 году в рамках уголовного производства был установлен факт поставки в Управление образования и культуры исполнительного комитета Бердичевской городского совета некачественного сливочного масла, которое не соответствовало заявленным параметрам. 4,6 т данной продукции было изъято из оборота и утилизировано согласно определению суда.

В Волынской области по результатам работы специалистов из пищеблоков учебно-воспитательных заведений изъято 2,4 тонн овощей с превышенным содержанием нитратов.

В Черниговской области при проведении санитарно-эпидемиологического обследования КЗ "Борзнянская специализированная школа-интернат I-III ст. с углубленным изучением отдельных предметов и курсов", в связи со вспышкой острой кишечной инфекции, было выявлено более 130 кг продуктов питания (свинина, курятина, сосиски, молочные продукты и тому подобное) без маркировки. Составлено предписание с требованием изъять из оборота вышеуказанные пищевые продукты. В Днепропетровской области в 2017 году в одном из супермаркетов Днепра были отобраны образцы продукции, в том числе и сливочное масло. По результатам лабораторных исследований установлено, что в двух образцах масла содержатся растительные жиры, которые, согласно требованиям ГОСТа, не должны там быть.

В настоящее время к нарушителям принимаются соответствующие санкции, а в случае необходимости материалы передадут Национальной полиции.

Напомним, в конце января правоохранители выявили поставки некачественного мяса в детские сады и больницы в Житомирской области.

Ранее Госпродпотребслужба установила, что в Украине каждый пятый ресторан и каждый десятый супермаркет работают с нарушениями.