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2022-08-12
В школах Києва більше не викладатимуть російську мову
В тому числі і факультативно.
© depositphotos/michaklootwijk
У школах Києва наступного навчального року не викладатимуть ані російської мови, ані російською мовою. Про це йдеться у листі-відповіді Київської міської державної адміністрації у відповідь на запит громадської організації «Молодіжний клуб Джура», який опублікував громадський активіст Андрій Смолій.
«За інформацією управлінь освіти у місті Києві станом на 1 липня навчальними програмами на 2022-2023 рік не передбачено викладання російською мовою предметів та вивчення російської факультативно», – йдеться в документі від 9 серпня.
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Ірина Знась, ZN.ua