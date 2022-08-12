В школах Києва більше не викладатимуть російську мову

В тому числі і факультативно.

В школах Києва більше не викладатимуть російську мову
© depositphotos/michaklootwijk

У школах Києва наступного навчального року не викладатимуть ані російської мови, ані російською мовою. Про це йдеться у листі-відповіді Київської міської державної адміністрації у відповідь на запит громадської організації «Молодіжний клуб Джура», який опублікував громадський активіст Андрій Смолій.

«За інформацією управлінь освіти у місті Києві станом на 1 липня навчальними програмами на 2022-2023 рік не передбачено викладання російською мовою предметів та вивчення російської факультативно», – йдеться в документі від 9 серпня.

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Ірина Знась, ZN.ua





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