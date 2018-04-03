Гройсман заложил капсулу строительства второй очереди Мемориала памяти жертв Голодомора
"Рреализация таких проектов - дело чести, духовности, уважения к истории".
Премьер-министр Владимир Гройсман вместе с другими членами правительства заложил капсулу строительства второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора".
Об этом сообщает правительственный портал.
Решение о строительстве мемориала было принято в рамках 85-й годовщины трагедии.
"Меньше 100 лет назад в истории нашей страны произошла ужасная трагедия... Мы потеряли миллионы людей, и голод не выбирал жертв, - сказал Гройсман. - Наш долг восстановить память невинно погибших".
Премьер также подчеркнул, что развитие музея - это большой проект, который предусматривает строительные работы, продолжение исследований, формирование большой экспозиции, которая расскажет всему миру о том, "что скрывали десятилетиями".
По мнению главы правительства, реализация таких проектов - дело чести, духовности, уважения к истории.
"Это наш фундамент, - сказал Гройсман.
Напомним, вторая очередь музея жертв Голодомора в Киеве обойдется в 700 млн гривен. По проекту, музей построят в подземной части памятного знака "Свеча Памяти", куда посетители смогут попасть по лестнице. В целом здание Национального музея будет состоять из двух частей: музея Голодомора и выставочного центра, где будут проходить выставки экспозиций.
Музей планируют максимально вписать в ландшафт киевских гор, поскольку он будет находиться на территории, отнесенной к буферной зоне объекта ЮНЕСКО.
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