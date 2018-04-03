РоSSия пригрозила отправить флот в Азовское море

Командование ЧФ назвало действия украинских пограничников "пиратством".

После задержания украинскими пограничниками роSSийского рыболовецкого судна "Норд" в Азовском море, РоSSия пригрозила направить туда Черноморский флот.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Командование Черноморского флота РоSSии, включая морскую авиацию, готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанным рыбакам якобы предложили свободу в обмен на признание себя украинцами

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата роSSийских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", - заявил собеседник агентства.

Он также заявил, что угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась".