РоSSия пригрозила отправить флот в Азовское море

Командование ЧФ назвало действия украинских пограничников "пиратством".

РоSSия пригрозила отправить флот в Азовское море
РоSSийское рыболовецкое судно "Норд"

После задержания украинскими пограничниками роSSийского рыболовецкого судна "Норд" в Азовском море, РоSSия пригрозила направить туда Черноморский флот.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Командование Черноморского флота РоSSии, включая морскую авиацию, готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанным рыбакам якобы предложили свободу в обмен на признание себя украинцами

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата роSSийских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", - заявил собеседник агентства.

Он также заявил, что угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась".

Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ. На борту находился экипаж из 10 человек. Все они имели роSSийские паспорта, выданные в Керчи. Судно "Норд", зарегистрированное на территории аннексированного Крыма, было остановлено в 15 милях от Обиточной косы. Оно нарушило порядок выезда с временно оккупированной территории Украины, кроме того, на судне был обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов. Украина арестовала судно.


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