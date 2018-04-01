10 апреля состоятся переговоры Порошенко и Меркель по миротворцам на Донбассе
"Все страны мира, кроме РоSSии, поддерживают необходимость введения миротворцев".
Президент Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет УП.
"Я 10 числа еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах", - сообщил он в воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе.
"Почему это так важно? Потому что, когда миротворцы придут везде - от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места роSSийской армии, она уйдет через границу", - убежден Порошенко.
По его словам, нужно создать условия для введения миротворцев, "провести решение СБ ООН".
"Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме РоSSии, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмем РоSSию. Они должны видеть, что сейчас РоSSия оказалась в тотальной и полной изоляции только потому, что она агрессией пошла на Украина и убивает украинцев", - сказал президент.
Напомним, ранее Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе.
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