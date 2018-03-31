У Тимошенко до сих пор нет собственного жилья и автомобиля

У ее мужа есть два автомобиля и двое наручных часов.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко задекларировала 560 тыс. гривен доходов, а ее супруг Александр - 3,6 млн гривен за 2017 год. 225,5 тыс. гривен дохода депутата составила зарплата, 252,8 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, а 81,7 тыс. гривен - проценты от вклада в Государственном Ощадном банке.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Наличными Тимошенко задекларировала 290 тыс. гривен, а на счету в Ощадбанке хранит 614,1 тыс. гривен.

Тимошенко арендует жилой дом (588 кв. м) в Козине (Киевская область) у своей двоюродной сестры Татьяны Шараповой. Также она пользуется 4 земельными участками площадью 1 500 кв.м , 1 862 кв. м, 1 500 кв. м и 1 244 кв. м. Первый из них указан как "земучасток под объектом аренды", второй - "земучасток возле объекта аренды", третий и четвертый - "земучастки граничат с объектом аренды".

При этом первые два земучастка принадлежат Шараповой, а остальные - председателю Днепропетровской областной организации "Батьківщини", депутату Днепропетровского областного совета Антонине Ульяхиной.

Транспортных средств у Тимошенко, согласно декларации, нет.

Депутат задекларировала 3 пары серег с жемчугом и мелкими драгоценными камнями, кольцо с мелким драгоценным камнем, подвеску с драгоценным камнем, 2 ожерелья с жемчугом, кольцо с жемчугом и мелким драгоценными камнями, а также набор из серег и кольца с драгоценными камнями.

Муж Тимошенко получил около 3,4 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности и 245 тыс. гривен дохода от компании Britico Product s.r.o (Чехия). На счету в Мегабанке (Харьков) он хранит 22 тыс. гривен (в 2016 году - 1,8 млн гривен) и 28 тыс. долларов, в Украинском строительно-инвестиционном банке (Киев) - 1 тыс. гривен. Наличными он задекларировал 194 тыс. евро, 360 тыс. гривен и 358 тыс. долларов.

У мужа Тимошенко есть автомобиль ГАЗ-14 "Чайка" 1983 года выпуска, Mercedes Benz GL-350 2014 года выпуска и 2 наручных часов. Он является владельцем компаний "Геофорс" и "Леди Ю".

В разделе "Расходы" Тимошенко указал 185 тыс. гривен в качестве приобретения товаров (работ, услуг).

За 2016 год Тимошенко задекларировала 876 724 гривны доходов, а ее супруг Александр - 3 112 710 гривен.