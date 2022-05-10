Кирилл Тимошенко о деоккупации: освободили 1003 населенных пункта, разминировали - 224

По состоянию на вторник, 10 мая, в 224 из 1003 деоккупированных населенных пунктах полностью завершили работы по разминированию. На всех освобожденных территориях действуют гуманитарные штабы, областные военные администрации и ГСЧС.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Апостроф.

"Национальная полиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных населенных пунктах. Органы местного самоуправления заработали в 70% населённых пунктах. Автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%", — сказал Тимошенко.

Параллельно в городах и поселках продолжают восстановление критической инфраструктуры. В частности, газоснабжение восстановлено в 650 населенных пунктах. Доступ к электроснабжению получают 83% абонентов, к водоснабжению и водоотводу – 60%, к АЗС – 49%.

Работу банков возобновили почти в 300 населенных пунктах, операторов мобильной связи и Интернета - в 720. В почти 800 н. п. работают отделения Укрпочты.

На днях в городе-герое Ирпень на Киевщине начала курсировать первая после окончания боевых действий электричка. "Меньше чем за месяц железнодорожники Львовского мостостроительного отряда, а также специалисты Государственной спецслужбы транспорта отстроили железнодорожный мост в Ирпене", — отметил заместитель руководителя ОП.

На всех разрушенных переправах Киевщины возобновили движение транспорта. Исключение – переправы в регионах, требующих разминирования.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что, несмотря на угрозу возвращения роSSийских оккупантов, на деоккупированных территориях Украины не планируют прекращать процесс восстановления.


Иван Троянов, Апостроф

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