Комиссия Минздрава рекомендовала уволить ректора НМУ Амосову

Работа ректора в 2017 году признана неудовлетворительной.

Комиссия Минздрава рекомендовала уволить ректора НМУ Амосову
Катерина Амосова
Фото: hromadske.ua

Комиссия Министерства здравоохранения, которая заслушивает отчеты ректоров медицинских вузов, рекомендовала уволить ректора Национального медуниверситета имени Богомольца Екатерину Амосову.

Об этом говорится на сайте министерства.

Амосова второй раз не явилась на заседание комиссии, поэтому ситуацию в НМУ обсуждали в ее отсутствие.

По итогам заседания было принято единогласное решение работу Амосовой в 2017 году признать неудовлетворительной и рекомендовать Минздраву досрочно уволить ее в связи с невыполнением условий контракта.

Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора НМУ им. Богомольца из-за непроведения государственного экзамена "КРОК 1. Стоматология". Руководство вуза в ответ организовало забастовку. Позже Амосова добилась решения суда об отмене ее отстранения, но 6 марта Минздрав повторно отстранил ее от обязанностей ректора.


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