Военный получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской области

Также сгорела палатка и было повреждено военное имущество.

В четверг 29 марта, в воинской части в районе села Гончаровское Черниговской области произошел пожар в палаточном городке. В результате военнослужащий-контрактник получил ожоги второй степени.

Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры центрального региона.

Также при пожаре сгорела палатка и было повреждено военное имущество, а именно, кровати, спальники и т.п.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

На место происшествия выехал прокурор военной прокуратуры Черниговского гарнизона. Изъята пожарно-техническая документация, к расследованию привлечены специалисты по вопросам пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Генерального штаба ВСУ.

При осмотре места происшествия предварительно установлено, что возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности, а именно - правил эксплуатации печи ПОВ 57.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Пострадавшего доставили в военный госпиталь, где ему оказали необходимую помощь.

Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей). Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее на территории военной части в Мелитополе задержали мужчину без документов.