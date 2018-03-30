Военный получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской области
Также сгорела палатка и было повреждено военное имущество.
В четверг 29 марта, в воинской части в районе села Гончаровское Черниговской области произошел пожар в палаточном городке. В результате военнослужащий-контрактник получил ожоги второй степени.
Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры центрального региона.
Также при пожаре сгорела палатка и было повреждено военное имущество, а именно, кровати, спальники и т.п.
На место происшествия выехал прокурор военной прокуратуры Черниговского гарнизона. Изъята пожарно-техническая документация, к расследованию привлечены специалисты по вопросам пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Генерального штаба ВСУ.
При осмотре места происшествия предварительно установлено, что возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности, а именно - правил эксплуатации печи ПОВ 57.
Пострадавшего доставили в военный госпиталь, где ему оказали необходимую помощь.
Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей). Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее на территории военной части в Мелитополе задержали мужчину без документов.
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Политика
30.03.2018 13:13