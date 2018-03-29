Отец погибшей при пожаре в Кемерово семьи призвал местных жителей не выходить на митинги

"Эти майданщики увели, понимаете, в сторону, чтобы направить нас на администрацию, не знаю, на Путина".

РоSSиянин Игорь Востриков, который при пожаре в Кемерово потерял жену, троих детей и сестру, призвал местных жителей не выходить на митинги.

По его словам, внимание инициативной группы от МЧС увели в сторону "майданщики".

"Надо было заниматься все-таки нам, как инициативной группе, именно вот действиями МЧС. А нас - вот эти майданщики - они нас просто повели по другую сторону. Увели, понимаете, в сторону, чтобы направить нас на администрацию, не знаю, на Путина", - заявил Востриков на пресс-конференции в общественном штабе рядом со сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня".

Также Востриков заявил, что во времена СССР подобная трагедия была бы маловероятной, ведь тогда все "работало четко и отлажено".

"По поводу Владимира Владимировича (Путина - Ред.) вы прекрасно знаете, что он у нас не президент, а царь. Наверное, власть должна быть сильная - мое мнение. Проблема не в Путине, и уж тем более не в Амане Гумировиче (Тулеев - губернатор области). Я сегодня с ним долго общался. Человек сказал нам, что будет зеленый свет, будут поддержку оказывать. А вот эти вот люди... Пока давайте без митингов. Потому что администрация здесь при чем наша?" - сказал он.

27 марта Востриков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" сообщение, в котором обвинил "правящий режим" в гибели его семьи, призывая местных жителей на митинг.

Напомним, пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди них более 40 детей.


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