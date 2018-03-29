Крысина взяли под стражу на 2 месяца

Он арестован без права залога.

Дарницкий райсуд Киева избрал меру пресечения Юрию Крысину - руководителю группы "титушек", которые убили журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в феврале 2014 года.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал Крысина сроком на 60 суток без права внесения залога, сообщает Громадське.

Отмечается, что прокуратура назвала 4 основные основания для избрания такой меры пресечения: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.

Напомним, 26 марта суд по Крысину в очередной раз перенесли - на этот раз из-за жалобы на прокурора.

Юрия Крысина обвиняют в ч. 4, 5 статьи 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ст. 340 Уголовного Кодекса, а Сергея Чемеса - в ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 УКУ. В деле три потерпевших.

Напомним, что ранее Шевченковский суд установил, что 17 февраля 2014 года Крысин за крупное денежное вознаграждение собрал группу "титушек" для противодействия активистам Евромайдана. 18 февраля он со своей группой блокировали и избивали митингующих в районе Михайловской площади, вследствие чего погиб журналист Вячеслав Веремий. По этому эпизоду ранее судимому Крысину, суд присудил 4 года условно (прокуратура просила 6 лет тюрьмы).Пока решение Шевченковского суда пытаются обжаловать в Апелляционном – Дарницкий суд начинает рассмотрение нового дела против Крысина и его "коллеги" Сергея Чемеса.