ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии

РФ также отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

Из РоSSии будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке роSSийских дипломатических сотрудников в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

РоSSия также отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Медуза.

"Буквально в эти минуты посол Соединенных штатов господин Хансман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношение США ", - заявил Лавров.