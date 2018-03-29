ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии

РФ также отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

Лавров объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Фото: mid.ru

Из РоSSии будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке роSSийских дипломатических сотрудников в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

РоSSия также отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Медуза.

"Буквально в эти минуты посол Соединенных штатов господин Хансман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношение США", - заявил Лавров.

26 марта США объявили о высылке 60 роSSийских дипломатов и закрытии консульства РоSSии в Сиэтле в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей. 28 стран мира приняли решение выслать более 150 роSSийских дипломата после отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании.


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