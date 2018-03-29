Адвокат о состоянии здоровья Савченко: Похудела, но жива

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Адвокат народного депутата Надежды Савченко, которая после ареста 23 марта объявила голодовку, рассказал о состоянии здоровья нардепа.

Об этом сообщает 112.ua

По словам Виктора Чевгуза, Савченко похудела, но чувствует себя нормально и пьет воду.

«Она похудела, но жива, пьет воду. Надеется на лучшее», — сказал он.

Чевгуз также добавил, что Савченко не уточняла, сколько продлится ее голодовка.

«Этим она не делилась. Она еще в прошлый раз сделала письменное заявление о том, что с 24 марта объявила голодовку, письменно сообщила руководителю этого учреждения и соблюдает (голодовку, — ред.). Мы стараемся ее отговорить от этого», — добавил он.

Напомним, 23 марта суд избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога. Во время избрания меры пресечения нардеп объявила голодовку с 24 марта.


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