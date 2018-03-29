Порошенко ввел в состав СНБО главу Нацбанка Смолия

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины новоназначенного главу Национального банка Якова Смолия вместо экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в указе №90/2018 от 28 марта на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича - главу Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета В.Гонтареву", - говорится в тексте соответствующего указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 15 марта Верховная Рада 247 голосами "за" назначила главой Нацбанка Якова Смолия, который с прошлого года руководил им в статусе исполняющего обязанности. Смолий - 10-й глава НБУ.