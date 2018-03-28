Позывной "Балу": В сети рассказали о погибшем в районе Светлодарской дуги воине Украины
Украинский волонтер Виктория Самойленко сообщила, что 24 марта около 5.00 утра в районе Светлодарской дуги погиб военнослужащий Украины Сергей Гранкин с позывным "Балу". Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook, передает Час Пик.
Сообщается, что сегодня, 28 марта, состоятся похороны героя Украины в Кривом Роге.
Известно, он старшиной был минометной батареи 2-го механизированного батальона воинской части А0693 и носил звание сержант.
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