Позывной "Балу": В сети рассказали о погибшем в районе Светлодарской дуги воине Украины

Балу

Украинский волонтер Виктория Самойленко сообщила, что 24 марта около 5.00 утра в районе Светлодарской дуги погиб военнослужащий Украины Сергей Гранкин с позывным "Балу". Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook, передает Час Пик.

Сообщается, что сегодня, 28 марта, состоятся похороны героя Украины в Кривом Роге.

Известно, он старшиной был минометной батареи 2-го механизированного батальона воинской части А0693 и носил звание сержант.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Главарь "ДНР" просил Савченко отдать ему ТурчиноваГлаварь "ДНР" просил Савченко отдать ему Турчинова
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
Госдеп назвал объяснения РоSSии по делу Скрипаля "нелепыми" и "неправдоподобными"Госдеп назвал объяснения РоSSии по делу Скрипаля "нелепыми" и "неправдоподобными"
Блок рекламы


Похожие новости
Арьев рассказал, кого из роSSийских дипломатов выслали из УкраиныАрьев рассказал, кого из роSSийских дипломатов выслали из Украины
"Командиры списывают, а затем распродают": в полиции рассказали о найденной военной технике"Командиры списывают, а затем распродают": в полиции рассказали о найденной военной технике
МИД: Высылаемые из Украины роSSийские дипломаты являются сотрудниками спецслужбМИД: Высылаемые из Украины роSSийские дипломаты являются сотрудниками спецслужб
Выдворение 13 роSSийских дипломатов укрепит безопасность Украины, - Порошенко
Польша получит от Украины тысячи документов о польской операции НКВДПольша получит от Украины тысячи документов о польской операции НКВД
В Киеве встретятся главы МИД Германии, Франции и УкраиныВ Киеве встретятся главы МИД Германии, Франции и Украины
Омбудсмен Денисова планирует посетить Крым и оккупированный ДонбассОмбудсмен Денисова планирует посетить Крым и оккупированный Донбасс
Журналисты рассказали о деньгах и квартире Надежды СавченкоЖурналисты рассказали о деньгах и квартире Надежды Савченко
Генерал НАТО отметил успехи Украины на пути к членству в альянсеГенерал НАТО отметил успехи Украины на пути к членству в альянсе
Региональные выборы в Нидерландах: противники ассоциации Украины с ЕС могут победить - FTРегиональные выборы в Нидерландах: противники ассоциации Украины с ЕС могут победить - FT
Последние новости
Подгружаем последние новости