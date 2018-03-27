Оман упростил визовый режим с Украиной
"МИД продолжает принимать меры по либерализации поездок граждан в иностранные государства".
Оман упростил визовый режим с Украиной.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.
"Украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции султаната Оман www.evisa.rop.gov.om", - говорится в сообщении.
Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.
Также при въезде на территорию Омана нужно иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.
"МИД продолжает принимать меры по либерализации поездок граждан в иностранные государства, результаты дальнейших шагов будут доведены до сведения общественности", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее Украина получила "безвиз" с Катаром.
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