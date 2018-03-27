В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы

Во время задержания злоумышленница пыталась сбежать, оказывала сопротивление, повредила технику и личные вещи полицейских.

?В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
Фото: ch.npu.gov.ua

В Черкассах правоохранители задержали руководителя одной из общественных организаций за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Как выяснилось, женщина вымогала от инспектора Государственной фискальной службы 3 тыс. гривен за отказ от написанных в сторону должностного лица жалоб на якобы его неправомерную деятельности.

"Подозреваемую задержали на одной из остановок общественного транспорта при получении оговоренной суммы. Во время задержания злоумышленница пыталась сбежать, оказывала сопротивление, повредила технику и личные вещи полицейских", - отмечается в сообщении.

Задержанной объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Кроме того за сопротивление сотрудникам полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" на взятке поймали главных инспекторов таможни.


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