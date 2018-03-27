ЕС и Турция не смогли достичь компромисса на совместном саммите

Брюссель критикует Анкару за задержание граждан ЕС, занятие сирийского Африна и газовый спор с Кипром.

ЕС и Турция не смогли достичь компромисса на совместном саммите

Сторонам не удалось добиться сближения позиций на саммите ЕС-Турция, который завершился в понедельник, 26 марта, в болгарской Варне.

Об этом по итогам переговоров заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, пишет DW.

"Если вы меня спрашиваете, достигли ли мы компромиссов и нашли ли решения, мой ответ: "нет", - отметил он. Евросоюз по-прежнему озабочен из-за несоблюдения Анкарой принципов верховенства права: "Могу сказать, что мы выразили свои опасения. Это был длинный список".

Речь шла, в первую очередь, о задержании в Турции граждан ЕС, занятии сирийского Африна при поддержке Анкары и блокировании турецкими ВМС буровых работ на морском газовом месторождении, расположенном в исключительной экономической зоне Республики Кипр.

"Мы призываем Турцию работать с Советом Европы, членом которого она является дольше, чем большинство государств ЕС", - подчеркнул Туск.

Перед встречей в Варне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в очередной раз, подчеркнул стремление Анкары к полноценному членству в ЕС. При этом он обвинил Брюссель в политике "двойных стандартов" и "лицемерии".

Перед саммитом ЕС-Турция в болгарской Варне прошли протесты против визита Эрдогана. Около сотни участников собрались в центре города с плакатами "Остановите Эрдогана" и "Европа - не место для диктаторов". Акция протеста также прошла в столице Болгарии Софии.


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