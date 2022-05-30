Турция не даст согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО - Эрдоган

Хельсинки и Стокгольмом не было предпринято шагов для снятия озабоченности Анкары, полагает президент Турции, информирует ZN.ua.

Турция не даст согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО - Эрдоган
© Офис президента

Несмотря на прошедшие на этой неделе переговоры Турции с представителями Швеции и Финляндии, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему отказывается дать согласие на расширение НАТО.

Пока он стоит во главе турецкого государства, Анкара "не может сказать "да" вступлению в НАТО стран, поддерживающих террор", - цитирует Эрдогана газета H?rriyet.

По его словам, переговоры с Хельсинки и Стокгольмом, которые состоялись 25 мая, "не прошли на ожидаемом уровне" - страны не предприняли требуемых властями Турции шагов в борьбе с терроризмом. "Они не откровенны и не честны", - добавил президент Турции, говоря о финских и шведских властях.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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