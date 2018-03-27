НКРЭКУ снова осталась без кворума

Уволены временные члены комиссии.

Президент Петр Порошенко указами от 23 марта уволил временных членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Викторию Морозову и Вадима Таратуна.

Морозова и Таратун были уволены в связи с окончанием трехмесячного срока, на который они были назначены.

В НКРЭКУ остались только два члена. По закону в составе регулятора их должно быть семь, а решение принимается большинством голосов, то есть голосовать единогласно должны по меньшей мере четыре члена.

Напомним, три месяца назад закончился срок полномочий двух членов регулятора – Бориса Цыганенко и Виктории Морозовой. После этого президент назначил двух временных членов комиссии, пока на конкурсе не выберут постоянных.