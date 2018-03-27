Командующий Объединенными силами пообещал открытость для СМИ в вопросах, не представляющих гостайну

"Мы не будем давать врагу информацию, мы врагу будем давать ответ военным путем".

Командующий Объединенными силами пообещал открытость для СМИ в вопросах, не представляющих гостайну
Сергей Наев

Командующий Объединенными силами Сергей Наев обещает открытость для представителей СМИ в части, не касающейся государственной тайны.

Об этом он заявил в интервью "5 каналу" в понедельник.

"Во время руководства операцией Объединенных сил я планирую обеспечить открытость для гражданского общества - через СМИ. Чтобы украинцы знали, какие меры предпринимают Объединенные силы в данном регионе. Это будет касаться не только военной составляющей, но и всех аспектов, которые входят в компетенцию Объединенных сил", - цитирует Наева Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что работе журналистов никто препятствовать не будет, "но там, где будет необходимость (соблюдения - ред.) гостайны или иные ограничения, то мы будем принимать соответствующие меры".

Отвечая на вопрос ведущего о том, не будет ли работа украинских журналистов в зоне боевых действий строиться по принципу стандартов армии США, где представителям СМИ разрешается обнародовать информацию о боестолкновениях, боевых потерях и перемещении лишь через несколько дней, Наев сказал: "Все, что будет касаться военной составляющей, все будет, как в ведущих армиях мира".

"Информация о перемещении, ведении боевых действий, выполнении боевых задач будет закрыта до тех пор, пока будет необходимо. Мы не будем давать врагу информацию, мы врагу будем давать ответ военным путем", - пообещал командующий Объединенными силами.

Напомним, Наев в начале марта был назначен замначальника Генштаба Вооруженных Сил Украины. До этого он проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, ранее возглавлял оперативные командования "Восток" и "Юг" в зоне АТО.

Согласно положениям закона о реинтеграции Донбасса, формат антитеррористической операции на Донбассе будет изменен на операцию Объединенных сил.


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