Українські зенітники готові якнайшвидше вирушити до Норвегії для опанування NASAMS – командувач Повітряними Силами

Нідерланди разом зі США нададуть Україні дві системи NASAMS, інформує ZN.ua.

Українські зенітники готові якнайшвидше вирушити до Норвегії для опанування NASAMS – командувач Повітряними Силами
© commons.wikimedia.org

Військові зенітних ракетних військ готові у найкоротші терміни відправитись у Норвегію, аби навчитися працювати із ЗРК NASAMS. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Дякую Урядам Норвегії та Сполучених Штатів Америки за ухвалене рішення щодо передачі двох систем NASAMS для оборони повітряного простору України! Повітряні Сили Збройних Сил України готові у найкоротші терміни направити воїнів зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію», – зазначив Олещук.

Він додав, що ЗРК NASAMS, опанований українськими зенітниками, уже довів свою ефективність в Україні.





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