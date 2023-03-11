Новостей.COM ⇒
2023-03-11
Українські зенітники готові якнайшвидше вирушити до Норвегії для опанування NASAMS – командувач Повітряними Силами
Нідерланди разом зі США нададуть Україні дві системи NASAMS, інформує
© commons.wikimedia.org
Військові зенітних ракетних військ готові у найкоротші терміни відправитись у Норвегію, аби навчитися працювати із ЗРК NASAMS. Про це
«Дякую Урядам Норвегії та Сполучених Штатів Америки за ухвалене рішення щодо передачі двох систем NASAMS для оборони повітряного простору України! Повітряні Сили Збройних Сил України готові у найкоротші терміни направити воїнів зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію», – зазначив Олещук.
Він додав, що ЗРК NASAMS, опанований українськими зенітниками, уже довів свою ефективність в Україні.
Юлія Москаленко, ZN.ua