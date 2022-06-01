Ради Северодонецка роSSийская армия жертвует своими силами по другим направлениям – ISW

Ради захвата Северодонецка и других городов на Донбассе роSSийская армия жертвует своими силами по другим направлениям, чем пользуются ВСУ. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны ( ISW ).

«Сосредоточенность Москвы на захвате Северодонецка и Донбасса продолжает создавать уязвимые места для РоSSии в жизненно важных для Украины Херсонской области, где украинские контрнаступления продолжаются. Херсон - критическая местность, поскольку это единственная территория Украины, где роSSийские войска удерживают позиции на западном берегу реки Днепр. Если РоSSия сможет сохранить крепкое местонахождение в Херсоне, когда боевые действия прекратятся, она будет в очень сильном положении для начала будущего вторжения», – говорится в отчете ISW

Аналитики считают: если Украина вернет Херсон, она будет иметь более сильную позицию по защите от предстоящего нападения РоSSии.

«Но президент РоSSии Владимир Путин решил сосредоточить все силы и ресурсы, которые можно собрать вместе, в отчаянной и кровавой попытке для захвата районов восточной Украины, что даст ему в значительной степени символическую выгоду. Продолжение успешных украинских контрнаступлений в Херсоне указывает на то, что украинское командование признает эти реалии и пользуется уязвимыми местами, создавшими решение Путина», – считают аналитики.