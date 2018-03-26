США, Канада и 15 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов (обновлено)

Украина поддержала инициативу стран Запада.

США, Канада и 15 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов (обновлено)
Фото: Global Look Press/Christa Eder

Страны Запада синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов из-за отравления в Британии Сергея Скрипаля и его дочери.

Так, власти США приняли решение выслать из страны 60 роSSийских дипломатов, а также закрыть роSSийское генконсульство в Сиэтле. Речь идет о 48 сотрудниках посольства и 12 членах постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. Согласно предписанию, они должны покинуть страну в течение недели.

Канада высылает четырех сотрудников посольства и генконсульства.

Как заявил глава Европейского Совета Дональд Туск, 14 стран ЕС приняли дипломатические меры в отношении РФ по делу Скрипаля. "Уже сегодня 14 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов", - сказал он журналистам. Дополнительные меры, включая дальнейшие высылки, не исключаются в ближайшие дни и недели, добавил Туск.

Франция, Польша, Германия вышлют по четыре роSSийских дипломата.

Чехия и Литва решили выслать по три россиянина с дипломатическим статусом (еще 44 россиянина Литва внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну), Нидерланды, Италия и Дания - по два, а Латвия, Эстония, Финляндия, Румыния, Хорватия и Швеция - по одному.

Обновление. Еще одна страна ЕС - Испания - вышлет двух роSSийских дипломатов, сообщает Europa Press.

Кроме того, Украина вышлет 13 роSSийских дипломатов, а кандидат на вступление в ЕС Албания - двух.

Напомним, в пятницу, 23 марта, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил об отзыве посла Евросоюза Маркуса Эдерера из РоSSии. По словам Юнкера, посол был отозван, чтобы проинформировать его об итогах переговоров в Брюсселе, а также чтобы он рассказал о происходящем в РоSSии. Кроме того, ЕС принял коммюнике, в котором заявил, что поддерживает Британию. От однозначных обвинений в адрес роSSийского государства ЕС, однако, воздержался - по данным прессы, этого добились несколько южных стран Евросоюза. Не договорились страны ЕС и о каких-либо совместных общеевропейских жестких шагах в отношении РоSSии - например, о высылке роSSийских дипломатов из всех 27 стран ЕС (28-я, Британия, это уже сделала). Разные издания и источники насчитывали от семи до двадцати стран ЕС, готовых на жесткие шаги.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.

Британия выслала в связи с отравлением 23 роSSийских дипломата, РоSSия в ответ также выдворила 23 британских дипломата, а также закрыла генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность в РоSSии Британского совета.


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