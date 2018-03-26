Верховный Суд запретил отказываться от ID-карт по религиозным убеждениям

Дело является образцовым, поэтому вердикт обязателен во всех аналогичных судебных спорах.

Верховный Суд запретил отказываться от ID-карт по религиозным убеждениям
Фото: www.bagnet.org

Кассационный административный суд Верховного Суда запретил гражданам отказываться от получения карт удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям.

"Сегодня Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска", - сообщила представитель пресс-службы суда Українським Новинам.

Иск был рассмотрен Верховным Судом как образцовое дело, поэтому решение является обязательным во всех аналогичных судебных спорах.

15 февраля Верховный Суд открыл производство по этому образцовому делу, получив представление Житомирского окружного админсуда о законности отказа граждан от ID-карточек. Иск в суд 30 ноября 2017 года подала жительница Коростеня Житомирской области Наталья Дегтярь. В иске гражданка просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карточку, а документ в форме паспортной книжечки.

Обращение обоснованно тем, что истица из-за своих религиозных верований и убеждений возражает, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные.

Напомним, 21 марта 2018 года Кабмин запретил оформлять паспорт гражданина Украины в форме книжки.

С 1 ноября 2016 года все граждане Украины получили право оформить паспорта в форме ID-карточек. ID-карточка имеет встроенный электронный бесконтактный чип, на который записывают персональные и биометрические данные владельца документа, в том числе место проживания и семейное положение.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Серьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсетиСерьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсети
Два телеканала показали карты Украины без Крыма: реакция правительства и украинцевДва телеканала показали карты Украины без Крыма: реакция правительства и украинцев
Тимошенко прокомментировала обвинения против СавченкоТимошенко прокомментировала обвинения против Савченко
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный суд запретил взимать судебный сбор с потребителейВерховный суд запретил взимать судебный сбор с потребителей
Госкомтелерадио запретило ввоз двух книг Азарова в УкраинуГоскомтелерадио запретило ввоз двух книг Азарова в Украину
Москаль запретил балаклавы на массовых акциях в Закарпатской областиМоскаль запретил балаклавы на массовых акциях в Закарпатской области
Украина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствахУкраина запретила россиянам голосовать на выборах в посольстве и консульствах
Верховный Суд оставил без изменений решение суда о залоге Розенблату в 7 млн грн.Верховный Суд оставил без изменений решение суда о залоге Розенблату в 7 млн грн.
Казахским министрам запретили говорить на русском языке на работеКазахским министрам запретили говорить на русском языке на работе
В Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс"В Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс"
Латвия запретила въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"Латвия запретила въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"
Верховный суд США отказался усилить контроль за оборотом оружияВерховный суд США отказался усилить контроль за оборотом оружия
Верховный Суд подтвердил право переселенки на получение пенсииВерховный Суд подтвердил право переселенки на получение пенсии
Последние новости
Подгружаем последние новости