Верховный Суд запретил отказываться от ID-карт по религиозным убеждениям

Дело является образцовым, поэтому вердикт обязателен во всех аналогичных судебных спорах.

Кассационный административный суд Верховного Суда запретил гражданам отказываться от получения карт удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям.

"Сегодня Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска", - сообщила представитель пресс-службы суда Українським Новинам.

Иск был рассмотрен Верховным Судом как образцовое дело, поэтому решение является обязательным во всех аналогичных судебных спорах.

15 февраля Верховный Суд открыл производство по этому образцовому делу, получив представление Житомирского окружного админсуда о законности отказа граждан от ID-карточек. Иск в суд 30 ноября 2017 года подала жительница Коростеня Житомирской области Наталья Дегтярь. В иске гражданка просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карточку, а документ в форме паспортной книжечки.

Обращение обоснованно тем, что истица из-за своих религиозных верований и убеждений возражает, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные.

Напомним, 21 марта 2018 года Кабмин запретил оформлять паспорт гражданина Украины в форме книжки.

С 1 ноября 2016 года все граждане Украины получили право оформить паспорта в форме ID-карточек. ID-карточка имеет встроенный электронный бесконтактный чип, на который записывают персональные и биометрические данные владельца документа, в том числе место проживания и семейное положение.