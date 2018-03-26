The Times: В день отравления Скрипали отключили GPS

Отключение GPS могло понадобиться "для проведения секретной встречи в неизвестном месте".

The Times: В день отравления Скрипали отключили GPS
Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.
Фото: mk.ru

Бывший роSSийский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отключали GPS на четыре часа в день отравления.

Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на свои источники.

В Скотленд-Ярде отказались обсуждать эту информацию, так как пока не могут комментировать ход расследования. Однако, издание процитировало предположение других СМИ, что отключение GPS могло понадобиться "для проведения секретной встречи в неизвестном месте".

По последней информации, в 9:15 Скрипали побывали на кладбище, где похоронены жена бывшего сотрудника ГРУ и его сын Сергей. Около 14:30 отец и дочь оставили машину на парковке в Солсбери, а потом отправились в паб и ресторан. В 15:35 их обнаружили на скамейке в центре города.

Ранее BBC со ссылкой на школьного друга Скрипаля Владимир Тимошкова, сообщило о том, что Скрипаль направил письмо, в котором просил президента РоSSии Владимира Путина разрешения вернуться на родину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Напомним, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Власти Великобритании заявили, что бывший разведчик был отравлен нервно-паралитическим веществом, и возложили ответственность за покушение на роSSийские власти. Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент РФ Владимир Путин.

РоSSия отрицает свою причастность к отравлению. В МИД РФ заявили, что британские власти "срежиссировали" отравление Скрипаля или не смогли обеспечить защиту от такого нападения.


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