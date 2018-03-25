Значительная часть военных поддерживает идею госпереворота на уровне идеи, - Билецкий

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«Власти решили поиграть в силовой сценарий »- таким образом народный депутат, лидер партии «Национальный корпус », основатель полка« Азов »Андрей Билецкий прокомментировал обыски на заводе« АТЕК »в Киеве.

В интервью Радио Свобода Билецкий убеждал, что никаких нарушений закона со стороны «Азова», «Национального корпуса» не было. Он также заявил, что вместе с другими патриотами не позволит «монтировать новую диктатуру» в Украине.

При этом Билецкий отметил, что в Украине не будет военного мятежа. При этом «значительная часть фронтовиков не оружием, а как идею готова поддержать силовую смену власти. Причиной этого Белецкий называет ситуацию внутри Украины — «экономическую, социальную, политическую, моральную деградацию».

Подробнее смотрите видео ниже.




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