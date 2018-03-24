В Киеве встретятся главы МИД Германии, Франции и Украины
Министры обсудят возможности урегулирования ситуации на Донбассе.
В Киеве пройдет трехсторонняя встреча министров иностранных дел Украины, Германии и Франции. Об этом стало известно после встречи главы МИД Украины Павла Климкина с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает пресс-служба МИД Украины."РоSSия должна обеспечить устойчивый режим прекращения огня, и создать предпосылки для выполнения Минских договоренностей", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.
В ходе переговоров министры подробно обсудили ситуацию на Донбассе и возможности для продвижения на пути к мирному урегулированию.
В контексте дальнейших усилий по прекращению агрессии на Донбассе было анонсировано проведение в Киеве трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, Германии и Франции.
Напомним, ранее главы МИД 13 стран ЕС договорились избегать поддержки популистов в Украине.
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