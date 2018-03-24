В Киеве встретятся главы МИД Германии, Франции и Украины

Министры обсудят возможности урегулирования ситуации на Донбассе.

В Киеве встретятся главы МИД Германии, Франции и Украины
Встреча министров иностранных дел Украины и Франции в Киеве 23 марта 2018
Фото: UkraineMFAFacebook

В Киеве пройдет трехсторонняя встреча министров иностранных дел Украины, Германии и Франции. Об этом стало известно после встречи главы МИД Украины Павла Климкина с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает пресс-служба МИД Украины."РоSSия должна обеспечить устойчивый режим прекращения огня, и создать предпосылки для выполнения Минских договоренностей", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

В ходе переговоров министры подробно обсудили ситуацию на Донбассе и возможности для продвижения на пути к мирному урегулированию.

В контексте дальнейших усилий по прекращению агрессии на Донбассе было анонсировано проведение в Киеве трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, Германии и Франции.

Напомним, ранее главы МИД 13 стран ЕС договорились избегать поддержки популистов в Украине.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФФюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Серьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсетиСерьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсети
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Главарь "ДНР" просил Савченко отдать ему ТурчиноваГлаварь "ДНР" просил Савченко отдать ему Турчинова
Блок рекламы


Похожие новости
Жертвами теракта на юге Франции стали три человека, 16 - пострадалиЖертвами теракта на юге Франции стали три человека, 16 - пострадали
Террорист, захвативший заложников в супермаркете на юге Франции, убит Террорист, захвативший заложников в супермаркете на юге Франции, убит
В Киеве переименовали еще 10 улицВ Киеве переименовали еще 10 улиц
Генерал НАТО отметил успехи Украины на пути к членству в альянсеГенерал НАТО отметил успехи Украины на пути к членству в альянсе
Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу в РоSSии с Олимпиадой в нацистской ГерманииДжонсон сравнил чемпионат мира по футболу в РоSSии с Олимпиадой в нацистской Германии
Региональные выборы в Нидерландах: противники ассоциации Украины с ЕС могут победить - FTРегиональные выборы в Нидерландах: противники ассоциации Украины с ЕС могут победить - FT
Евростат: в прошлом году в ЕС стало существенно меньше просителей убежища из УкраиныЕвростат: в прошлом году в ЕС стало существенно меньше просителей убежища из Украины
Телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" за карту Украины без КрымаТелеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" за карту Украины без Крыма
Апелляционный суд отказался вернуть бывшему замглавы АП Чмырю $1,2 млнАпелляционный суд отказался вернуть бывшему замглавы АП Чмырю $1,2 млн
Два телеканала показали карты Украины без Крыма: реакция правительства и украинцевДва телеканала показали карты Украины без Крыма: реакция правительства и украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости