Боевики обстреляли Авдеевку из минометов
В пятницу на Донбассе зафиксирован один обстрел.
С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны боевиков.
Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.
"РоSSийско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня... В частности, на Донецком направлении из 120 мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, разрушены два приусадебных дома и сарай.
На Луганском направлении обстрелов не зафиксировано.
Отмечается, что ситуация по всей линии разграничения сторон контролируется украинским военными.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела. В среду в зоне АТО также соблюдалось перемирие.
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Политика
23.03.2018 17:21