Боевики обстреляли Авдеевку из минометов

В пятницу на Донбассе зафиксирован один обстрел.

Боевики обстреляли Авдеевку из минометов
Фото: Макс Требухов

С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

"РоSSийско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня... В частности, на Донецком направлении из 120 мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, разрушены два приусадебных дома и сарай.

На Луганском направлении обстрелов не зафиксировано.

Отмечается, что ситуация по всей линии разграничения сторон контролируется украинским военными.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела. В среду в зоне АТО также соблюдалось перемирие.


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