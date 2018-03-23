Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК
На территории завода проводят следственные действия.
Спецназ Нацполиции утром в пятницу пришел на базу партии "Национальный корпус" и полка Нацгвардии "Азов" на территории заброшенного машиностроительного завода "АТЕК" у станции метро "Святошин" в Киеве.
Как видно на видео, обнародованном в фейсбуке "Нацкорпуса", у входа на завод стоят около 10 силовиков в масках и с оружием. По словам одного из силовиков, правоохранители проводят на территории завода следственные действия.
Полиция никого на "АТЕК" не пускала, пока не пришел нардеп и лидер "Азова" Андрей Билецкий. Вместе с ним на территорию завода прорвались около 20 его сторонников. Правоохранители открывать огонь не стали.
Тем временем у входа на завод собрались около 100 сторонников "Азова". Они начали возводить баррикаду.
Обновление 11:37. В Национальной полиции заявили, что Департамент по защите экономики проводит следственные действия, в частности выемку документов, в админздании завода АТЕК по решению суда, а общественные организации не являются предметом интереса полиции.
В свою очередь в партии "Национальный корпус" назвали обыск противоправным.
"Сегодня утром сотрудники полиции и бывшего "Беркута" заблокировали офис ОО "Гражданский Корпус "Азов", помещение хаба разрешительного развития общественных организаций Азовского движения, Рекрутингового центра полка "Азов" и Военной школы имени полковника Евгения Коновальца. Силовики взломали дверь и провели незаконные и противоправные обыски в помещениях - без присутствия следователя и понятых", - говорится в заявлении партии.
Там уверены, что за обыском стоит Администрация Президента.
Обновление 13:33. Как сообщает корреспондент LB.ua, собравшиеся у АТЕКа представители Нацкорпуса не выпускали правоохранителей через центральный вход, в результате те покинули завод через другие выходы.
Напомним, в январе 2016 года между "Азовом" и администрацией ЗАО "АТЕК" был заключен договор аренды всей территории, цехов, складов, подсобных помещений и вспомогательных сооружений завода.
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