Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК

На территории завода проводят следственные действия.

Фото: прес-служба Національного корпусу Фото: прес-служба Національного корпусу Фото: прес-служба Національного корпусу Фото: прес-служба Національного корпусу Фото: прес-служба Національного корпусу Фото: прес-служба Національного корпусу Фото: прес-служба Національного корпусу Фото: прес-служба Національного корпусу

Спецназ Нацполиции утром в пятницу пришел на базу партии "Национальный корпус" и полка Нацгвардии "Азов" на территории заброшенного машиностроительного завода "АТЕК" у станции метро "Святошин" в Киеве .

Как видно на видео, обнародованном в фейсбуке "Нацкорпуса", у входа на завод стоят около 10 силовиков в масках и с оружием. По словам одного из силовиков, правоохранители проводят на территории завода следственные действия.

Полиция никого на "АТЕК" не пускала, пока не пришел нардеп и лидер "Азова" Андрей Билецкий. Вместе с ним на территорию завода прорвались около 20 его сторонников. Правоохранители открывать огонь не стали.

Тем временем у входа на завод собрались около 100 сторонников "Азова". Они начали возводить баррикаду.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Обновление 11:37. В Национальной полиции заявили, что Департамент по защите экономики проводит следственные действия, в частности выемку документов, в админздании завода АТЕК по решению суда, а общественные организации не являются предметом интереса полиции.

В свою очередь в партии "Национальный корпус" назвали обыск противоправным.

"Сегодня утром сотрудники полиции и бывшего "Беркута" заблокировали офис ОО "Гражданский Корпус "Азов", помещение хаба разрешительного развития общественных организаций Азовского движения, Рекрутингового центра полка "Азов" и Военной школы имени полковника Евгения Коновальца. Силовики взломали дверь и провели незаконные и противоправные обыски в помещениях - без присутствия следователя и понятых", - говорится в заявлении партии.

Там уверены, что за обыском стоит Администрация Президента.

Обновление 13:33. Как сообщает корреспондент LB.ua, собравшиеся у АТЕКа представители Нацкорпуса не выпускали правоохранителей через центральный вход, в результате те покинули завод через другие выходы.

Напомним, в январе 2016 года между "Азовом" и администрацией ЗАО "АТЕК" был заключен договор аренды всей территории, цехов, складов, подсобных помещений и вспомогательных сооружений завода.