Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК

На территории завода проводят следственные действия.

Фото: прес-служба Національного корпусу
Фото: прес-служба Національного корпусу
Фото: прес-служба Національного корпусу
Фото: прес-служба Національного корпусу
Фото: прес-служба Національного корпусу
Фото: прес-служба Національного корпусу
Фото: прес-служба Національного корпусу
Фото: прес-служба Національного корпусу

Спецназ Нацполиции утром в пятницу пришел на базу партии "Национальный корпус" и полка Нацгвардии "Азов" на территории заброшенного машиностроительного завода "АТЕК" у станции метро "Святошин" в Киеве.

Как видно на видео, обнародованном в фейсбуке "Нацкорпуса", у входа на завод стоят около 10 силовиков в масках и с оружием. По словам одного из силовиков, правоохранители проводят на территории завода следственные действия.

Полиция никого на "АТЕК" не пускала, пока не пришел нардеп и лидер "Азова" Андрей Билецкий. Вместе с ним на территорию завода прорвались около 20 его сторонников. Правоохранители открывать огонь не стали.

Тем временем у входа на завод собрались около 100 сторонников "Азова". Они начали возводить баррикаду.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Обновление 11:37. В Национальной полиции заявили, что Департамент по защите экономики проводит следственные действия, в частности выемку документов, в админздании завода АТЕК по решению суда, а общественные организации не являются предметом интереса полиции.

В свою очередь в партии "Национальный корпус" назвали обыск противоправным.

"Сегодня утром сотрудники полиции и бывшего "Беркута" заблокировали офис ОО "Гражданский Корпус "Азов", помещение хаба разрешительного развития общественных организаций Азовского движения, Рекрутингового центра полка "Азов" и Военной школы имени полковника Евгения Коновальца. Силовики взломали дверь и провели незаконные и противоправные обыски в помещениях - без присутствия следователя и понятых", - говорится в заявлении партии.

Там уверены, что за обыском стоит Администрация Президента.

Обновление 13:33. Как сообщает корреспондент LB.ua, собравшиеся у АТЕКа представители Нацкорпуса не выпускали правоохранителей через центральный вход, в результате те покинули завод через другие выходы.

Напомним, в январе 2016 года между "Азовом" и администрацией ЗАО "АТЕК" был заключен договор аренды всей территории, цехов, складов, подсобных помещений и вспомогательных сооружений завода.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Швеция претендует на роль посредника между США и КНДРШвеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФФюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп и Путин провели телефонный разговор, - NBCТрамп и Путин провели телефонный разговор, - NBC
Обыски в "Новой почте" - хороший сигнал бизнесу, что делать на выборах 2019 года, - РоманенкоОбыски в "Новой почте" - хороший сигнал бизнесу, что делать на выборах 2019 года, - Романенко
Аваков: перед обысками в палаточном городке Семенченко выносил сумки, возможно, с оружиемАваков: перед обысками в палаточном городке Семенченко выносил сумки, возможно, с оружием
СБУ проводит 25 обысков у подозреваемых в проведении антиукраинских акций по всей странеСБУ проводит 25 обысков у подозреваемых в проведении антиукраинских акций по всей стране
В Запорожской ОГА проходят обыски по делу о хищении средств на строительство детсадаВ Запорожской ОГА проходят обыски по делу о хищении средств на строительство детсада
НАБУ пришло с обысками к мэру Вишневого по делу о предложении взятки СупрунНАБУ пришло с обысками к мэру Вишневого по делу о предложении взятки Супрун
Силовики начали демонтировать палаточный городок у РадыСиловики начали демонтировать палаточный городок у Рады
Силовики снесли штурмом палаточный городок у РадыСиловики снесли штурмом палаточный городок у Рады
У издательницы Анетты Антоненко провели обыск и изъяли личные вещиУ издательницы Анетты Антоненко провели обыск и изъяли личные вещи
НАБУ обыскало кабинет судьи в Шевченковском суде КиеваНАБУ обыскало кабинет судьи в Шевченковском суде Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости