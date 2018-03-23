Николаевский чиновник с гражданством РоSSии задержан за изготовление фальшивых паспортов

Его сын оказался роSSийским военнослужащим.

Фото: facebook/Лариса Сарган
Фото: facebook/Лариса Сарган
Фото: facebook/Лариса Сарган
Фото: facebook/Лариса Сарган
Фото: facebook/Лариса Сарган
Фото: facebook/Лариса Сарган
Фото: facebook/Лариса Сарган
Фото: facebook/Лариса Сарган
Фото: facebook/Лариса Сарган
Фото: facebook/Лариса Сарган
Фото: facebook/Лариса Сарган
Фото: facebook/Лариса Сарган

В Николаеве 22 марта по подозрению в изготовлении фальшивых паспортов был задержан начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского горсовета Александр Кондратьев. Об этом сообщила пресс-секретаря генерального прокурора Лариса Сарган в фейсбуке.

Вместе с ним задержаны еще пять человек: бывший сотрудник миграционной службы, гражданин Республики Молдова, житель Киевской области и два жителя Николаевской области.

Следствие установило, что в период с мая 2017 по март 2018 года Кондратьев, который, как оказалось, имеет двойное гражданство Украины и РоSSии (а его сын - гражданин РоSSии и военнослужащий Вооруженных Сил РоSSии), вместе с жителями Киевской и Николаевской областей, один из которых тоже гражданин РоSSии, наладил механизм изготовления поддельных паспортов граждан Украины, зарегистрированных во временно оккупированных неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, а также аннексированной территории Автономной Республики Крым, с внесением в них заведомо ложных сведений об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы.

Отмечается, что они формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов - справки о несудимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное. Установлено, что занимались этим они около 10 лет, а задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности.

Стоимость одного паспорта составляла 6-8 тысяч долларов, утверждает первый заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Силовики изъяли 50 000 долларов США, 50 000 гривен, 252 000 роSSийских рублей, 2 130 евро, 9 единиц оружия, без установленных разрешительных документов, более 150 патронов различного калибра, более 500 граммов золотых изделий, вещество, похожее на каннабис и журналы регистрации лиц, не имеющих постоянного места жительства.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 332, частью 3 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.


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