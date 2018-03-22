Луценко сообщил Савченко о подозрении

Текст подозрения зачитали в присутствии адвоката.

Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил депутату Надежде Савченко о подозрении в присутствии ее адвоката.

Об этом написал спикер ГПУ Андрей Лысенко в фейсбуке.

Напомним, следствие считает, что Савченко вместе с Владимиром Рубаном, главарями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировали осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

В четверг Рада сняла неприкосновенность с Савченко и разрешила ее задержание и арест. После этого Савченко задержали.