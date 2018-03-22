Суд Евросоюза отказал Ставицкому в снятии санкций
Бывший министр обжаловал решение Совета ЕС от 2016 года.
Суд Европейского Союза отказал экс-министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому в удовлетворении жалобы на снятие санкций.
Решение обнародовано на сайте суда.
Ставицкий обжаловал решение Совета Европейского Союза от 2016 года о продлении санкций против него.
Ставицкий в 2012 году был министром экологии и природных ресурсов Украины, после чего перешел на должность министр энергетики и угольной промышленности.
После свержения президента Виктора Януковича бежал в Израиль, где получил гражданство.
Ставицкий был в розыске Интерпола с лета 2014 до весны 2017 года. В ГПУ заявили, что причиной снятия с розыска стало несовершенство уголовно-процессуального законодательства Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
22.03.2018 12:08
22.03.2018 14:03