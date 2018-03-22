Суд Евросоюза отказал Ставицкому в снятии санкций

Бывший министр обжаловал решение Совета ЕС от 2016 года.

Суд Европейского Союза отказал экс-министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому в удовлетворении жалобы на снятие санкций.

Решение обнародовано на сайте суда.

Ставицкий обжаловал решение Совета Европейского Союза от 2016 года о продлении санкций против него.

Ставицкий в 2012 году был министром экологии и природных ресурсов Украины, после чего перешел на должность министр энергетики и угольной промышленности.

После свержения президента Виктора Януковича бежал в Израиль, где получил гражданство.

Ставицкий был в розыске Интерпола с лета 2014 до весны 2017 года. В ГПУ заявили, что причиной снятия с розыска стало несовершенство уголовно-процессуального законодательства Украины.