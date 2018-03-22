Рада приняла заявление о противоправности выборов в Крыму

Депутаты призвали ввести санкции против организаторов голосования.

Верховная Рада приняла заявление, которым выборы президента РоSSии на территории аннексированного Крыма признаются противоправными.

За принятие проекта постановления №8168-1 проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226.

"Организация оккупационной роSSийской администрацией в рамках выборов Президента РоSSии голосования на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь является противоправной", - сказано в заявлении.

Результаты данного незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий, они также никоим образом не могут свидетельствовать или каким-либо способом быть использованными как свидетельства какого-либо изменения статуса Крыма, определенного Конституцией и законами Украины, говорится в документе.

"Существенные ограничения избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса в РоSSийской Федерации, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о чем говорится в предварительных выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также неправомерное зачисление свыше 1 млн голосов из временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь существенно искажают результаты голосования на выборах президента РоSSийской Федерации в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность", - сказано в заявлении.

Рада призвала международное сообщество применить дополнительные санкции против РоSSии и персональные санкции к лицам, причастным к организации и проведению голосования в Крыму, а также причастным к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории.