Рада приняла заявление о противоправности выборов в Крыму
Депутаты призвали ввести санкции против организаторов голосования.
Верховная Рада приняла заявление, которым выборы президента РоSSии на территории аннексированного Крыма признаются противоправными.
За принятие проекта постановления №8168-1 проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226.
"Организация оккупационной роSSийской администрацией в рамках выборов Президента РоSSии голосования на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь является противоправной", - сказано в заявлении.
Результаты данного незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий, они также никоим образом не могут свидетельствовать или каким-либо способом быть использованными как свидетельства какого-либо изменения статуса Крыма, определенного Конституцией и законами Украины, говорится в документе.
"Существенные ограничения избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса в РоSSийской Федерации, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о чем говорится в предварительных выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также неправомерное зачисление свыше 1 млн голосов из временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь существенно искажают результаты голосования на выборах президента РоSSийской Федерации в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность", - сказано в заявлении.
Рада призвала международное сообщество применить дополнительные санкции против РоSSии и персональные санкции к лицам, причастным к организации и проведению голосования в Крыму, а также причастным к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории.
Напомним, Запад не признал результаты голосования в оккупированном Россией Крыму на выборах президента.
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