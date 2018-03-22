Холодницкий подтвердил прослушку в своем кабинете и опроверг слухи об отставке

"Сначала шла речь о том, что я ухожу в отставку, потом - в отпуск... Без меня - меня женили".

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий узнал о своей отставке из СМИ . Одновременно он подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на те, которые применяют для скрытой прослушки. Об этом Холодницкий заявил в четверг в Брюсселе, передает "Укринформ".

"Был найден аппарат, похожий на такой, который используется для прослушивания", - сказал он.

Холодницкий отметил, что не знает, кому принадлежит устройство и ожидает ответа на этот вопрос от правоохранительных органов.

Он также уточнил, что устройство приобщено к материалам соответствующего производства. При этом он не подтвердил, что "жучок" может принадлежать НАБУ.

"НАБУ и САП - единая структура. Поэтому должны работать вместе. Я думаю, что здесь какая-то провокация", - сказал Холодницкий.

Прокурор также критически высказался о сообщении о его отставке.

"Два дня тому назад была очень хорошая медийная "сбалансированная" акция. Я следил за всеми этими событиями, читая интернет и новости. Сначала шла речь о том, что я ухожу в отставку, потом - в отпуск... Без меня - меня женили", - отметил Холодницкий.

Он отметил, что "неугодный прокурор может быть неугоден всем".

"Если это так, наверное, я все правильно делаю. Каждое слово я могу прокомментировать. Я знаю, что я говорю: где и кому. Наша работа является действительно нервной. Поэтому, может, и без горячего словца не обошлось. Если кто-то хочет таким образом вынудить меня к совершению каких-то действий, отставкам или другому - не дождутся. Мы не для того сюда приходили, чтобы уйти по первому желанию кого-то. Я настроен на работу, на результаты НАБУ и САП", - заявил Холодницкий.

Он подчеркнул, что САП и НАБУ продолжают работать вместе.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Директор НАБУ Артем Сытник опроверг сообщения о прослушке, назвав их "фантастикой".

Также сообщалось о возможной отставке Холодницкого.