Холодницкий подтвердил прослушку в своем кабинете и опроверг слухи об отставке
"Сначала шла речь о том, что я ухожу в отставку, потом - в отпуск... Без меня - меня женили".
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий узнал о своей отставке из СМИ. Одновременно он подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на те, которые применяют для скрытой прослушки. Об этом Холодницкий заявил в четверг в Брюсселе, передает "Укринформ".
"Был найден аппарат, похожий на такой, который используется для прослушивания", - сказал он.
Холодницкий отметил, что не знает, кому принадлежит устройство и ожидает ответа на этот вопрос от правоохранительных органов.
Он также уточнил, что устройство приобщено к материалам соответствующего производства. При этом он не подтвердил, что "жучок" может принадлежать НАБУ.
"НАБУ и САП - единая структура. Поэтому должны работать вместе. Я думаю, что здесь какая-то провокация", - сказал Холодницкий.
Прокурор также критически высказался о сообщении о его отставке.
"Два дня тому назад была очень хорошая медийная "сбалансированная" акция. Я следил за всеми этими событиями, читая интернет и новости. Сначала шла речь о том, что я ухожу в отставку, потом - в отпуск... Без меня - меня женили", - отметил Холодницкий.
Он отметил, что "неугодный прокурор может быть неугоден всем".
"Если это так, наверное, я все правильно делаю. Каждое слово я могу прокомментировать. Я знаю, что я говорю: где и кому. Наша работа является действительно нервной. Поэтому, может, и без горячего словца не обошлось. Если кто-то хочет таким образом вынудить меня к совершению каких-то действий, отставкам или другому - не дождутся. Мы не для того сюда приходили, чтобы уйти по первому желанию кого-то. Я настроен на работу, на результаты НАБУ и САП", - заявил Холодницкий.
Он подчеркнул, что САП и НАБУ продолжают работать вместе.
Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Директор НАБУ Артем Сытник опроверг сообщения о прослушке, назвав их "фантастикой".
Также сообщалось о возможной отставке Холодницкого.
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