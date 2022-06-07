Оккупанты нагадили на ЧАЭС: в каждом кабинете станции пришлось вычищать человеческие экскременты

Сотрудники АЭС работают над восстановлением и очищением территории от последствий нескольких недель роSSийской оккупации, информирует ZN.ua.

Оккупанты нагадили на ЧАЭС: в каждом кабинете станции пришлось вычищать человеческие экскременты
© pixabay/rabedirkwennigsen

На Чернобыльской АЭС после оккупации роSSийских военных в каждом кабинете была обнаружена куча человеческих экскрементов. Об этом рассказал заместитель директора чернобыльского Экоцентра Александр Барсуков в комментарии The Wall Street Journal.

"Какашки были глазурью на торте", - пошутил Барсуков.

По его словам, захватчики сняли в рабочих помещениях со стен телевизоры, взломали двери и разбили оборудование, а со всех компьютеров забрали жесткие диски.

Конференц-залы были разрисованы аэрозольной краской, файлы разбросаны по всем офисам.

The Wall Street Journal/Александр Барсуков
The Wall Street Journal/Александр Барсуков

На сегодня сотрудники станции работают над восстановлением и очисткой территории от последствий нескольких недель роSSийской оккупации.

Издание цитирует пресс-секретаря ЧАЭС Юлию Бездыжу, которая рассказала, что сначала роSSийский военный чиновник привлек сотрудников роSSийского государственного ядерного агентства "Росатом" и предложил им присматривать за управлением ядерным объектом.

"Но они не знали, как. Это требует особых навыков, которых у них не было", - рассказала Бездыжа.

Указывается. что ЧАЭС избежала худшего сценария. Но последствия роSSийской оккупации все еще влияют на находящихся на станции.

Работники вернулись в разрушенные офисы. Но украинским военным пришлось проложить временный переход, чтобы заменить мост, который роSSийские войска разрушили, и многие работники теперь сталкиваются с длительной поездкой на работу.

На всей территории АЭС остаются доказательства того, что роSSийские солдаты были плохо проинформированы о характере этой местности. Военные траншеи были вырыты в земле, взрыхляя почву, все еще загрязненную после аварии 1986 года.

Напомним, оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабной войны - 24 февраля. РоSSийские военные покинули площадку Чернобыльской АЭС 31 марта.

The Wall Street Journal
The Wall Street Journal


Лия Ильченко, ZN.ua





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