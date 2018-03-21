Евростат: в прошлом году в ЕС стало существенно меньше просителей убежища из Украины
В прошлом году об убежище в ЕС попросили почти 9000 украинцев, что значительно меньше по сравнению с несколькими предыдущими годами.
Таковы обнародованные данные Евростата, передает
Так, в 2017 году 8945 украинцев попросили убежища в странах ЕС. Для сравнения: в 2016 году убежища в ЕС просили больше 11 тысяч украинцев, в 2015-м — почти 21 тысяча, в 2014-м — 13 500.
Есть страны, где число просителей убежища из Украины относительно высоко, однако значительно ниже количества заявителей из других стран.
В частности, об убежище в Италии в прошлом году просили 2720 украинцев, или 30% от общего количества граждан Украины, которые обращались за убежищем в странах ЕС. Далее следуют: Испания — 2185 человек (24% от общего количества) и Германия – 1090 (12%).
В Польше, где от представителей власти часто звучат заявления о «сотнях тысяч» беженцев из Украины, лидерами по числу ходатайств о предоставлении убежища стали россияне.
В частности, в прошлом году 2120 россиян попросили убежища в Польше, что составило 71% от общего количества просителей. На втором месте — 300 ходатайств об убежище от украинцев (10%), на третьем — 85 ходатайств от выходцев из Таджикистана (3%).
Высокая доля ходатайств об убежище от украинцев наблюдается в Чехии, где граждане Украины просили об убежище чаще выходцев из любой другой страны (295 человек, или 26% от общего количества просителей убежища), Португалии (125 человек, или 12%) и Эстонии, где об убежище просили 10 украинцев, что составляет 6% от общего количества просителей.
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