Госдеп назвал объяснения РоSSии по делу Скрипаля "нелепыми" и "неправдоподобными"

"Попытки отрицания ответственности похожи на знакомый сценарий: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко".

?Госдеп назвал объяснения РоSSии по делу Скрипаля "нелепыми" и "неправдоподобными"
Фото: Голос Америки

В Государственном департаменте США считают неправдоподобными объяснения РоSSии по поводу причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаляю

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт написала в микроблоге Twitter.

"Соединенные Штаты и Соединенное Королевство были правы, что не отправили наших послов на брифинг в МИД РоSSии для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. РоSSия была ответственной за нападение нервно-паралитическим веществом. Попытки отрицания ответственности похожи на знакомый сценарий: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т.д", - написала Нойерт.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй назвала "весьма вероятной" причастность РоSSии к отравлению Скрипаля боевым отравляющим веществом "Новичок".

РоSSийские власти объяснений по "Новичку" так и не дали. Однако заявляли об "украинском следе" вещества, о том, что "Новичок" делали в Великобритании, США, Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что британские власти "срежиссировали" отравление Скрипаля.


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