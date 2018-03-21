Порошенко: В ближайшие 10 лет Украина присоединится к НАТО

По мнению президента, вместе с Украиной Альянс "стал бы более сильным и эффективным".

Порошенко: В ближайшие 10 лет Украина присоединится к НАТО
Фото: Макс Левин

Президент Петр Порошенко заявил, что цель Украины - в следующие 10 лет стать членом Североатлантического альянса.

Об этом он сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt, которое входит в немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса", - сказал Порошенко.

По мнению президента, вместе с Украиной Альянс "стал бы более сильным и эффективным, чем сегодня, а государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять РоSSии".

Порошенко напомнил, что Киев с 2014 года противостоит на востоке страны пророSSийским сепаратистам, которых поддерживает Кремль.

По поводу аннексии Крыма Россией Порошенко сказал следующее: "РоSSия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны. Для системы глобальной безопасности не существует альтернативы сильному НАТО".

Комментируя предоставление НАТО Украине, Боснии и Герцеговине, Македонии и Грузии статуса "стран-аспирантов", Порошенко подчеркнул: "Нам нужен теперь план действий для получения полного членства в НАТО. Мы стремимся получить этот план действий до конца 2019 года".

Порошенко также подчеркнул, что Украина стремится "как можно скорее" выполнить все критерии для членства в НАТО и Евросоюза.

"Украинское правительство выделяет "до шести процентов" ВВП на оборону, а это в четыре раза больше, чем в части партнеров НАТО", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Порошенко распорядился подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят устремления Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики.

Курс на членство в НАТО прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины".


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