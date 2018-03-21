Полиция задержала семерых участников акции под Кабмином

Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.

Полиция Киева задержала семерых человек за нарушение правопорядка в правительственном квартале.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"21 марта возле Кабинета министров проходили мероприятия, в соответствии с ранее поданной в КГГА заявкой. Несмотря на предупреждение правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Переговоры с активистами не дали результата, поэтому при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка. После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в отношении шестерых участников акции составлены административные материалы по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство), а на организатора - по ч. 1 ст. 185 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в среду возле здания Кабмина около 150 человек митинговали против прихода иностранных инвесторов на транспортный рынок Украины.

Сегодня у здания Администрации президента также провели акцию националисты, которые требовали уволить главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.