Полиция задержала семерых участников акции под Кабмином
Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.
Полиция Киева задержала семерых человек за нарушение правопорядка в правительственном квартале.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
"21 марта возле Кабинета министров проходили мероприятия, в соответствии с ранее поданной в КГГА заявкой. Несмотря на предупреждение правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Переговоры с активистами не дали результата, поэтому при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка. После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что в отношении шестерых участников акции составлены административные материалы по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство), а на организатора - по ч. 1 ст. 185 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в среду возле здания Кабмина около 150 человек митинговали против прихода иностранных инвесторов на транспортный рынок Украины.
Сегодня у здания Администрации президента также провели акцию националисты, которые требовали уволить главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.03.2018 16:40