Полиция задержала семерых участников акции под Кабмином

Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.

Полиция задержала семерых участников акции под Кабмином
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция Киева задержала семерых человек за нарушение правопорядка в правительственном квартале.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"21 марта возле Кабинета министров проходили мероприятия, в соответствии с ранее поданной в КГГА заявкой. Несмотря на предупреждение правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Переговоры с активистами не дали результата, поэтому при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка. После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в отношении шестерых участников акции составлены административные материалы по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство), а на организатора - по ч. 1 ст. 185 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в среду возле здания Кабмина около 150 человек митинговали против прихода иностранных инвесторов на транспортный рынок Украины.

Сегодня у здания Администрации президента также провели акцию националисты, которые требовали уволить главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Нацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квотНацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квот
Швеция претендует на роль посредника между США и КНДРШвеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала бывшего боевика "ДНР" в ХерсонеСБУ задержала бывшего боевика "ДНР" в Херсоне
Полиция расследует смерть бывшего генического депутата как несчастный случайПолиция расследует смерть бывшего генического депутата как несчастный случай
СБУ задержала жительницу Мариуполя, переоформлявшую квартиры в Донецке на боевиковСБУ задержала жительницу Мариуполя, переоформлявшую квартиры в Донецке на боевиков
Полиция Закарпатья перешла на усиленный режим работыПолиция Закарпатья перешла на усиленный режим работы
Полиция Лондона: соратника Березовского убилиПолиция Лондона: соратника Березовского убили
В Измаиле появилась патрульная полицияВ Измаиле появилась патрульная полиция
Антиукраинские акции финансировало окружение экс-главы МВД Захарченко, - СБУАнтиукраинские акции финансировало окружение экс-главы МВД Захарченко, - СБУ
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Из-за жалобы Медведчука полиция открыла производство против журналистовИз-за жалобы Медведчука полиция открыла производство против журналистов
Участниц акции за права женщин в Ужгороде облили красной краскойУчастниц акции за права женщин в Ужгороде облили красной краской
Последние новости
Подгружаем последние новости