Полиция расследует смерть бывшего генического депутата как несчастный случай

Пьяного мужчину доставили в больницу, где через сутки он скончался с переломом черепа.

Коммунарское отделение полиции Запорожья расследует смерть бывшего депутата Генического райсовета Константина Гурулева как несчастный случай.

Об этом сообщается на сайте полиции Запорожской области.

Информация о том, что ему проломили череп во время ограбления, не подтверждается.

Хронология смерти бывшего депутата выглядит следующим образом.

12 марта около 15:00 Гурулев пришел на вокзал к кассам и пытался приобрести билет. Через 10-15 минут кассир вызвала охрану, потому что мужчина уснул, стоя возле окошка.

"Мы подошли к данному неизвестному гражданину. [Он] либо спал, либо стоял. Визуально был в состоянии алкогольного опьянения. Так как пассажиры возмущались, мы ему предложили отойти и не мешать. Он согласился. После чего мы взяли его аккуратно под руки и предложили пройти в зал ожидания. Приблизательно в 12 ночи - начале первого я лично сообщил дежурному по вокзалу, она вызвала фельдшера. Фельдшер пришел, было принято решение вызвать медицинскую скорую помощь. Ни синяков, ни телесных повреждений, просто визуально было алкогольное опьянение. По приезду скорой бригада занималась данным гражданином, а мы дальше пошли патрулировать. За время, что он здесь находился, в конфликтные ситуации он не вступал ни с кем. Из личных вещей у него был рюкзак и сумочка", - рассказал сотрудник ВОХР Приднепровской железной дороги.

Около 00:20 13 марта мужчину госпитализировали в 5-ю городскую больницу. К карете скорой помощи он шел самостоятельно, а личные вещи были при нем и позже были изъяты следствием.

Врачи тоже не заметили телесных повреждений на нем. Он просто был пьян.

Однако утром ему стало хуже, понадобилась операция, врачи диагностировали перелом черепа.

Еще через сутки врачи констатировали смерть. 14 марта в 17:40 медики сообщили о смерти мужчины в Коммунарское отделение полиции.