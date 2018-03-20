?Воинская часть в Берегово помогала местным жителям во время паводков, - Минобороны

Ее возобновление - это укрепление безопасности страны и каждого гражданина Украины.

Государство Украина возобновляет свою инфраструктуру на всей территории Украины, в том числе на Закарпатье – это укрепление национальной безопасности и безопасности каждого гражданина Украины.

Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Украины Александр Поронюк, комментируя «112 каналу» заявление МИД Венгрии о недопустимости возобновления базирования воинской части в г.Берегово Закарпатской области.

«Раньше ВСУ должны были насчитывать 50 тыс, а сейчас же у нас официально 250 тыс личного состава. Понятно, что для такого количества должны быть военные городки, полигоны, соответствующая инфраструктура. И это касается не только Закарпатья – развивается «Десна» в Киевской области, в Коломые Ивано-Франковской области, на Тернопольщине, Львовщине и т.п, практически по всей Украине. И поэтому заявление Сиярто – голословное», - сказал Поронюк.

«Я очень хорошо помню, когда в Берегово стоял 415 механизированный полк 128-й бригады (на то время - дивизии). И закарпатцы очень хорошо помнят, как военные помогали им во время метелей или наводнений, как они спасали людей», - добавил он.

По его словам, в том числе поэтому, когда проходило сокращение, были письма к предыдущим министрам обороны, чтобы оставить в той или иной местности военную часть. «Кроме всего, они существенно пополняли местные бюджеты. Ибо есть налог с физлиц, есть люди, оставляющие свое денежное содержание в местных магазинах-на базарах и вокруг них местное население имело неплохие заработки», - сказал офицер.

«Государство возобновляет свою инфраструктуру. Так что это укрепление национальной безопасности и безопасности каждого гражданина Украины. Мы должны делать то, что для нас надежно и безопасно, а не слушать иностранных политиков», - подчеркнул Поронюк.

Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить воинскую часть в Берегово. "Сиярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с самой высокой долей венгров среди населения", - пишет местное издание Hirado.hu.

МИД Украины считает военные планы Украины внутренним делом. "В любом случае размещение тех или иных батальонов украинских военных на территории суверенного государства - это личное дело этого суверенного государства и суверенное право этого государства", - подчеркнула спикер МИД Марьяна Беца.