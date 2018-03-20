Рада утвердила повестку дня восьмой сессии

Депутаты смогли сделать это только на четвертой пленарной неделе.

Рада утвердила повестку дня восьмой сессии
Фото: Макс Левин

Верховная Рада во вторник, 20 марта, утвердила повестку дня восьмой сессии, которая началась еще 6 февраля. Депутаты смогли утвердить повестку дня сессии лишь на четвертой планарной неделе.

За принятие проекта постановления №8063 проголосовали 239 депутатов.

По словам председателя Рады Андрея Парубия, в повестке дня около 2,9 тыс. законопроектов и проектов постановлений.

Накануне на брифинге в кулуарах парламента Парубий пожаловался журналистам, что он каждый вторник вынужден "унижаться на всю Украину" и многократно ставить на голосование повестку дня, которую парламентарии не поддерживают. "Три пленарных недели подряд в 10.30 во вторник я унижаюсь на всю Украину, ставя по 5?7 раз повестку дня сессии… А вы обращаетесь ко мне? Я обращусь к вам: помогите организовать, чтобы все голосовали за повестку дня сессии", - заявил он.

Повестка дня сессии Верховной Рады должна утверждаться на каждую очередную сессию и включает вопросы, полностью подготовленные для рассмотрения, и вопросы, подготовку и доработку которых парламент поручает осуществить комитетам.


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