РоSSияне превратились в "злобных дебилов", - Макаревич

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о том, что россияне за последние три года превратились в «злобных дебилов».

Соответствующее заявление он сделал в комментарии под своим постом в социальной сети.

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — написал он.

Отвечая на комментарий одного из пользователей о силе пропаганды в современной РоSSии, Макаревич заявил «Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».