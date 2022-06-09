РоSSияне готовят наступление на Славянск и Барвенково – Генштаб

На севере Донбасса продолжаются самые ожесточенные бои. РоSSияне готовятся наступать на Славянск и Барвенково. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«На славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянска и Барвенково. Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дубровно, Камышеваха и Курулько. Используя результаты огневого поражения, кафиры проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Довгенького, боевые действия продолжаются», – говорится в сообщении Генштаба.

На донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в районе города Краматорск.

На лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.

На северодонецком направлении враг оказывал огневое влияние на подразделения наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привиль, Устиновка, Горное и Екатериновка. По Тошковке кафиры нанесли авиаудара и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк.

На бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших подразделений по ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского. Нанес ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.

Используя результаты огневого воздействия, противник ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Роты, Николаевки и Камышевахи.

В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

Напомним, по прогнозам американского института изучения войны, россияне вскоре могут захватить Святогорск.