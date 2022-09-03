У Путіна визнали Макаревича «іноагентом»

Мін'юст Росії поповнив вніс до переліку «іноагентів» музиканта, лідера гурту «Машина времени» Андрія Макаревича. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Разом із Макаревичем до переліку фізосіб-«іноагентів» потрапили ще п'ятеро осіб, зокрема і український медійник Дмитро Гордон (як причетний до екстремістської терористської діяльності) Крім них, у переліку журналістка Єкатєріна Гордєєва (авторка юьбюб-проєкту «Скажи Гордєєвой»), соратник Алєксєя Навального Іван Жданов, бізнесмен та меценат Боріс Зімін, а також політолог Фьодор Крашенніков. Тепер у списку фізосіб-«іноагентів» 19 прізвищ.

Російська влада оновила також і список ЗМІ, що підпадають від визначеня «іноагентів».