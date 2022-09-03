У Путіна визнали Макаревича «іноагентом»

Крім нього, у списку є й українець.

У Путіна визнали Макаревича «іноагентом»
© vmdaily.ru

Мін'юст Росії поповнив вніс до переліку «іноагентів» музиканта, лідера гурту «Машина времени» Андрія Макаревича. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Разом із Макаревичем до переліку фізосіб-«іноагентів» потрапили ще п'ятеро осіб, зокрема і український медійник Дмитро Гордон (як причетний до екстремістської терористської діяльності) Крім них, у переліку журналістка Єкатєріна Гордєєва (авторка юьбюб-проєкту «Скажи Гордєєвой»), соратник Алєксєя Навального Іван Жданов, бізнесмен та меценат Боріс Зімін, а також політолог Фьодор Крашенніков. Тепер у списку фізосіб-«іноагентів» 19 прізвищ.

Російська влада оновила також і список ЗМІ, що підпадають від визначеня «іноагентів».


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
Представництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція протиПредставництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція проти
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
ДБР просить про екстрадицію одного з фігурантів «Батальйона Монако»ДБР просить про екстрадицію одного з фігурантів «Батальйона Монако»
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію – ГроссіМісія МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію – Гроссі
Блок рекламы


Похожие новости
Україна ввела санкції проти доньок ПутінаУкраїна ввела санкції проти доньок Путіна
Путіна не зупиняють провали армії рф в Україні, готується новий наступ: у США попередили про терміниПутіна не зупиняють провали армії рф в Україні, готується новий наступ: у США попередили про терміни
Business Insider: Найманці «Вагнера» можуть стати катастрофою для Путіна і РосіїBusiness Insider: Найманці «Вагнера» можуть стати катастрофою для Путіна і Росії
У Держдепі розповіли, хто з адміністрації Путіна відповідає за "референдум" на тимчасово окупованих територіяхУ Держдепі розповіли, хто з адміністрації Путіна відповідає за "референдум" на тимчасово окупованих територіях
Путіна знову перекосило: у спілкуванні із главою росгвардії помітили важливий нюансПутіна знову перекосило: у спілкуванні із главою росгвардії помітили важливий нюанс
У Зеленського визнали помилку влади, допущену в перші години повномасштабного вторгненняУ Зеленського визнали помилку влади, допущену в перші години повномасштабного вторгнення
"Це марно": у США зі скепсисом поставилися до указу путіна про збільшення військ"Це марно": у США зі скепсисом поставилися до указу путіна про збільшення військ
Міжнародні організації мають надавити на Путіна, аби він вивів війська із ЗАЕС – BloombergМіжнародні організації мають надавити на Путіна, аби він вивів війська із ЗАЕС – Bloomberg
Ліквідація путіна в росії можлива за однієї умови: "ФСБ ритиме землю..."Ліквідація путіна в росії можлива за однієї умови: "ФСБ ритиме землю..."
"У росії його все одно вб'ють": експерт спрогнозував долю путіна після поразки в Україні"У росії його все одно вб'ють": експерт спрогнозував долю путіна після поразки в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости