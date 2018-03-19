Посла РоSSии вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля

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Министерство иностранных дел Швеции вызвало роSSийского посла в Стокгольме из-за заявления Москвы о том, что в Швеции могли изготовить вещество, которым отравили бывшего офицера роSSийской разведки Сергея Скрипаля и его дочь.

Об этом сообщает The Local, передает 112.ua.

Представитель министерства иностранных дел Пер Энеруд подтвердил сообщения СМИ о том, что посол был вызван на встречу, которая состоится во вторник в министерстве.

Ранее спикер МИД РоSSии Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения химоружия есть те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования в этой области.

Новости по теме: «Дело Скрипаля»: Евросоюз требует от РФ немедленно рассекретить программу «Новичок» «Эти страны: Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция. Вопрос также должен быть поставлен в отношении Соединенных Штатов», — заявила Захарова.

Министр иностранных дел Швеции Марго Валструм немедленно опровергла обвинения.

«Полностью отвергаем неприемлемое и необоснованное утверждение спикера МИД РоSSии, что нервный агент, который использовали в Солсбери, может происходить из Швеции. Вместо этого РоSSия должна ответить на вопрос Великобритании», — написала она в Twitter.


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