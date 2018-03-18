218 детей погибли на Донбассе с начала вооруженного конфликта

В 2017 один ребенок погиб вследствие артобстрела, 6 - в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

218 детей погибли на Донбассе с начала вооруженного конфликта
Фото: Макс Левин

С начала вооруженного конфликта по обе стороны линии соприкосновения, согласно данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, погибли 138 детей (91 мальчик и 47 девочек), а также 80 детей в сбитом самолете МН-17. Всего - 218 погибших детей.

Об этом глава Мониторинговой миссии Фиона Фрейзер сказала в интервью для ZN.UA.

"В 2017 г. мы зафиксировали 7 смертей: 1 - вследствие артобстрела, 6 - в результате неосторожного обращения с взрывоопасными пережитками войны. Из 138 детских смертей, связанных с конфликтом, 95 были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами, 35 - на территории, контролируемой правительством, и в 8 случаях пока не установлено, кто контролировал место инцидента", - отметила она.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, каждая пятая школа в пострадавших районах Донбасса разрушена или повреждена.


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